Гречка и яйца станут дефицитом? В Минагрополитики рассказали, чего ждать в ближайшее время

В Министерстве аграрной политики решили успокоить украинцев хорошими новостями

В Украине не прогнозируется появление дефицита на популярные среди жителей страны пищевые продукты. В Минагрополитики отмечают, что оптовые цены на яйца уже начали ползти вниз и упали на 10%. Такая же ситуация наблюдается и с гречневой крупой. Об этом во время очередного телемарафона Единых новостей рассказал заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Иногда возникает дисбаланс цен, как это было с гречкой. Но засеяли больше площадей, собрали новый урожай — цены упали. Также сейчас возник дисбаланс с ценой на яйца, вызванный несколькими факторами (повышение спроса, сокращение поголовья кур и производства яиц др.). Сейчас оптовые цены снизились на 10%. А при возобновлении поголовья кур-несушек цена вернется к экономически обоснованной", — пояснил представитель аграрного ведомства.

Ранее "Телеграф" сообщал, во сколько украинцам сейчас обойдется борщовый набор, учитывая, что расценки на некоторые базовые товары существенно выросли.

Также напомним, на сколько удорожали огурцы в начале ноября.