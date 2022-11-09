Гречка та яйця стануть дефіцитом? У Мінагрополітики розповіли, чого чекати найближчим часом

У Міністерстві аграрної політики вирішили заспокоїти українців хорошими новинами

В Україні не прогнозують появи дефіциту на популярні серед жителів країни харчові продукти. У Мінагрополітики зазначають, що оптові ціни на яйця вже почали повзти донизу та впали на 10%. Така ж ситуація спостерігається і з гречаною крупою. Про це під час чергового телемарафону Єдиних новин розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай — ціни впали.Так само зараз виник дисбаланс з ціною на яйця, спричинений кількома факторами (підвищення попиту, скорочення поголів'я курей та виробництва яєць та ін.). Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів'я курей-несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої", — пояснив представник аграрного відомства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у скільки українцям зараз обійдеться борщовий набір, враховуючи, що розцінки на деякі базові товари суттєво зросли.

Також нагадаємо, на скільки здорожчали огірки на початку листопада.