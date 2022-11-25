В Украине подешевели сразу пять популярных овощей: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего изменились цены на огурцы

В ноябре в Украине подешевел ряд продуктов, а также произошел обвал цен сразу на несколько овощей, которые пользуются популярностью среди покупателей в супермаркетах. Ценники на один из овощей упал более чем на 35 гривен.

За последний месяц значительно упали цены на огурцы, молодой картофель, болгарский перец, морковь, а также свеклу. Самое большое изменение стоимости затронуло огурцы и болгарский перец. Об этом сообщается на сайте Минфин.

К концу ноября огурцы продают в крупных украинских супермаркетах в среднем по 66,45 грн/кг. Отметим, что месяцем ранее установленная на них цена составляла 77,68 грн/кг. Таким образом, разница составила 11,23 грн. Тепличные огурцы тем временем упали в цене на 15,06 грн за этот период. Их продают в среднем по 58,90 грн/кг. Колючие огурцы подешевели с 109,56 грн\кг до 72,90 грн/кг, то есть на 36,66 грн.

Цены на огурцы

Болгарский перец также упал в стоимости в период с октября по ноябрь. На сегодняшний день его средняя цена в супермаркетах составляет 141,27 грн/кг. Отметим, что месяцем ранее килограмм этого овоща обходился покупателям в 152,80 грн. Таким образом с октября по ноябрь болгарский перец подешевел на 11,53 грн.

Цены на болгарский перец

Цены на морковь также снизились в ноябре, в сравнении с прошлым месяцем. Сейчас овощ продают в магазинах в среднем по 22,87 грн/кг. В октябре его цена составляла 24,91 грн/кг. Таким образом за месяц овощ стал дешевле на 2,04 грн.

Цены на морковь

Молодой картофель упал в цене практически на гривну. Сейчас овощ обходится покупателям в супермаркетах в 11,60 грн/кг.

Цены на молодой картофель

Также с октября по ноябрь немного подешевела свекла. Средняя стоимость овоща в магазинах сейчас составляет 12,65 грн/кг. Ранее килограмм свеклы продавали по 13,41 грн/кг. Разница составила 76 копеек.

Цены на свеклу

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что в Украине подешевеет ряд популярных продуктов. Эксперты рассказали, с чем это связано и когда можно ожидать обвала цен.