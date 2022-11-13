В Украине прогнозируют подорожание овощей: что будет с ценами

Также к весне ожидается дефицит одного из овощей

В течение последнего месяца в Украине значительно изменились цены на овощи. А вскоре их стоимость станет еще больше. Однако одного из популярных овощей, вероятнее всего, рост цен не коснется.

Ценники на украинском рынке начнут повышаться уже к весне 2023. К подорожанию приведут значительные затраты на хранение и риски перебоев с поставкой электроэнергии. Такой прогноз сделал в эфире "Суспільного" президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

"Глобально можно сказать, что к весне все остальные овощи, кроме картофеля, борщевого набора будут дорожать, поскольку затраты на хранение большие, и есть риски из-за перебоев с электроснабжением – не очень качественно может храниться продукция", – отметил Баштаниник.

Эксперт также подчеркнул, что дефицита таких овощей как картофель и морковь в Украине на сегодняшний день нет. Однако наблюдается дефицит лука.

"Среди позиций овощно-борщевого набора, которые входят и в салат "Оливье", дефицита пока нет. Мы говорим о моркови и картофеле, в первую очередь", — добавил Баштанник.

По его словам, к весне дефицит лука обострится. Это связано с тем, что основные районы его производства пока оккупированы.

Напомним, что в ноябре в украинских супермаркетах упали цены на многие популярные среди покупателей продукты питания.