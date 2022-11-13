В Україні прогнозують подорожчання овочів: що буде з цінами

Також до весни очікується дефіцит одного з овочів

Протягом останнього місяця в Україні значно змінилися ціни на овочі. А незабаром їхня вартість стане ще більшою. Однак одного з популярних овочів, найімовірніше, зростання цін не торкнеться.

Цінники на українському ринку почнуть підвищуватися вже навесні 2023 року. До подорожчання призведуть значні витрати на зберігання та ризики перебоїв з постачанням електроенергії. Такий прогноз зробив в ефірі "Суспільного" президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

"Глобально можна сказати, що до весни всі інші овочі, крім картоплі, борщового набору будуть дорожчати, оскільки витрати на зберігання великі, і є ризики через перебої з електропостачанням — не дуже якісно може зберігатися продукція", — зазначив Баштанник.

Експерт також наголосив, що дефіциту таких овочів як картопля та морква в Україні на сьогодні немає. Проте спостерігається дефіцит цибулі.

"Серед позицій овочево-борщового набору, які входять і в салат "Олів’є", дефіциту поки що немає. Ми говоримо про моркву та картоплю, в першу чергу", — додав Баштанник.

За його словами, навесні дефіцит цибулі загостриться. Це пов’язано з тим, що основні райони його виробництва поки що окуповані.

Нагадаємо, що в листопаді в українських супермаркетах впали ціни деякі популярні серед покупців харчові продукти.