В Украине подешевеют популярные продукты: эксперты рассказали, когда и на сколько

Проблему, приведшую к росту цен, удалось успешно решить

Пока в украинских супермаркетах продолжает дешеветь сало, эксперты объявили, что до конца 2022 года могут снизиться цены еще на два популярных продукта – яйца и гречку. Долгожданные ценовые изменения анонсировала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

По словам эксперта, в 2022 году стоимость яиц и гречки увеличилась наиболее существенно, по сравнению с другими товарами. Дефицитность этих продуктов привела к значительному росту цен на них.

"Поэтому аграрии значительно увеличили посевы гречки, уже собрали хороший урожай, цена на гречку начала снижаться и этот процесс будет продолжаться", — отметила Литвин.

Аналитик также прокомментировала ситуацию с куриными яйцами. По ее словам, чтобы решить проблему с заоблачными ценами, птицеводы начали увеличивать количество кур-несушек. Благодаря этому, продукт уже начал дешеветь. По мере увеличения объемов производства, цены будут снижаться и дальше, пояснила Литвин.

Кроме яиц и гречки, до конца 2022 года могут подешеветь другие крупы и мука. Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало. По ее словам, цены могут снизиться на 5%.

Ранее сообщалось, что проблему дефицита яиц ощутили также в Великобритании.

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