В Украине изменились цены на яйца: за сколько можно купить популярный продукт

"Деликатес" становится более доступным, чем в прошлом месяце

Несмотря на значительный дефицит и существенное удорожание, наблюдавшееся в течение двух последних месяцев, цены на куриные яйца все же стали стабилизироваться. Более того, в подавляющем большинстве супермаркетов этот товар неспешно, но уверенно продолжает дешеветь.

Как пишет издание "Главред", за последние месяцы расценки на этот вид достаточно популярных среди украинцев продуктов выскочили в среднем на 70 гривен. Однако уже в начале ноября их цена начала постепенно проседать.

К примеру, в сети супермаркетов "АТБ" ценники на яйца колеблются от 57,90 до 74,90 гривен за один десяток.

Что касается популярных в Украине магазинов "Сільпо", то цены на этот товар стартуют с 65,99 гривны и достигают 84,99 гривны за 10 штук.

Стоит напомнить, что в начале ноября в украинских супермаркетах произошел обвал стоимости популярных среди украинцев продуктов. В частности, цена уменьшилась на гречку, курятину и некоторые сезонные овощи: перец, помидоры и морковь.

Также "Телеграф" сообщал, что кроме вышеперечисленных товаров расценки упали еще и на украинское сало.