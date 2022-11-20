В Украине подешевели яйца: актуальные цены и стоит ли закупаться ими сейчас

Цены на яйца значительно изменились в ноябре

Осенью цены на яйца в Украине начали стремительно расти. Средняя стоимость в магазинах переваливала за 70 гривен. Однако сейчас уже заметен спад цен на продукт. "Телеграф" расскажет, какая сейчас стоимость куриных яиц в популярных супермаркетах страны.

Так, к примеру в "АТБ" минимальная цена на десяток куриных яиц составляет 57,90 грн. В то же время самый высокий ценник на сегодняшний день — 74,90 грн/10 шт.

Цены на яйца в АТБ

В супермаркете "Варус" цены на яйца стартуют от 64,30 грн/10шт. Если же приобретать десяток ияц поштучно, он обойдется в 54,50 грн. Самый высокий ценник достигает 79,90 грн/10 шт.

Цены на яйца в "Варусе"

Цены на яйца в "Варусе"

В супермаркете "Сильпо", согласно информации на официальном сайте, стоимость десятка яиц начинается от 65,99 грн. Самая высокая цена — 84,99 грн/10 шт.

Цены на яйца в "Сильпо"

В "Ашане" цены на десяток куриных яиц стартует от 59,90 гривен (поштучно). В то же время самая высокая стоимость на продукт составляет 81,80 грн/10 шт.

Цены на яйца в "Ашане"

Супермаркет "Таврия В" продает десяток куриных яиц по 60 и 61,90 грн (поштучно).Десяток куриных ияц в упаковке обойдется минимум в 66 гривен. Максимальный ценник — 79,70 грн/10 шт.

Цены на яйца в "Таврия В"

Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики" Светлана Пашко рассказала, что самое большое влияние на стоимость яиц в Украине оказала война. В связи с ней предприятия отрасли сократили или вовсе прекратили деятельность, потеряли часть поголовья и т.д., что в свою очередь сказалось в первую очередь на ценах, передает "Фокус".

Таким образом, стоимость яиц увеличилась с начала лета по конец октября больше чем в 2,5 раза — с 28-30 грн до 74-76 грн. Однако эксперты прогнозируют, что уже к концу 2022 года цены на яйца стабилизируются.

Напомним, что в ноябре в украинских супермаркетах произошел обвал стоимости на популярные среди покупателей продукты. "Телеграф" рассказал об актуальных ценах на них.