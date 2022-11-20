В Україні подешевшали яйця: актуальні ціни та чи варто закуповуватись ними зараз

Ціни на яйця значно змінилися у листопаді

Восени ціни на яйця в Україні почали стрімко зростати. Середня вартість у магазинах перевалювала за 70 гривень. Проте нині вже помітний спад ціни на продукт. "Телеграф" розповість, яка зараз вартість курячих яєць у найпопулярніших супермаркетах країни.

Так, наприклад, у "АТБ" мінімальна ціна на десяток курячих яєць становить 57,90 грн. Натомість найвищий цінник на сьогодні — 74,90 грн/10 шт.

Ціни на яйця в АТБ

У супермаркеті "Варус" ціни на яйця стартують від 64,30 грн./10шт. Якщо ж купувати десяток яєць поштучно, він коштуватиме 54,50 грн. Найвищий цінник сягає 79,90 грн/10 шт.

Ціни на яйця у "Варусі"

Ціни на яйця у "Варусі"

У супермаркеті "Сільпо", згідно з інформацією на офіційному сайті, вартість десятка яєць починається від 65,99 грн. Найвища ціна — 84,99 грн/10 шт.

Ціни на яйця в "Сільпо"

В "Ашані" ціни на десяток курячих яєць стартує від 59,90 гривень (поштучно). Водночас найвища вартість продукту становить 81,80 грн/10 шт.

Ціни на яйця в "Ашані"

Супермаркет "Таврія В" продає десяток курячих яєць по 60 і 61,90 грн (поштучно). Десяток курячих яєць в упаковці коштуватиме мінімум 66 гривень. Максимальний цінник – 79,70 грн/10 шт.

Ціни на яйця в "Таврія В"

Старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки" Світлана Пашко розповіла, що найбільший вплив на вартість яєць в Україні справила війна. У зв’язку з нею підприємства галузі скоротили або зовсім припинили діяльність, втратили частину поголів’я тощо, що своєю чергою позначилося насамперед на цінах, передає "Фокус".

Таким чином, вартість яєць збільшилася з початку літа до кінця жовтня більше ніж у 2,5 раза — з 28-30 грн до 74-76 грн. Проте, експерти прогнозують, що вже до кінця 2022 року ціни на яйця стабілізуються.

Нагадаємо, що у листопаді в українських супермаркетах стався обвал вартості на популярні серед покупців продукти. "Телеграф" розповів про актуальні ціни на них.