В Україні до кінця року стануть дешевшими три популярні продукти

Дефіциту популярних товарів до кінця року експерти не прогнозують

До Нового року в Україні можуть стати дешевшими деякі популярні серед українців продукти харчування. Мова йде про гречану крупу, пшеничне борошно, а також курячі яйця.

Як пише видання OBOZREVATEL, посилаючись на слова аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Світлану Литвин, до кінця року в країні можуть впасти ціни на гречку та яйця. Це продукти, котрі впродовж поточного року стали лідерами серед товарів, які суттєво здорожчали.

"Тому аграрії значно збільшили посіви під гречкою, вже зібрали хороший урожай, ціна на гречку почала знижуватися і цей процес ще триватиме. Що стосується курячих яєць, ціна на які дійшла до максимуму, то птахівники почали збільшувати кількість курей-несучок. Це вже призвело до стабілізації цін і надалі очікуємо зниження цін зі збільшенням обсягів виробництва", – пояснила експертка.

Водночас завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало переконана, до січня 2023 року, гречана крупа та борошно зменшаться в ціні до 5%.

Що стосується побоювань серед населення стосовно ймовірного дефіциту на популярні продукти харчування, то експерти заспокоюють, мовляв, погіршення ситуації очікувати точно не варто.

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