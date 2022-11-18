В Украине к концу года станут дешевле три популярных продукта

Дефицита популярных товаров до конца года эксперты не прогнозируют

К Новому году в Украине могут стать дешевле некоторые популярные среди украинцев продукты питания. Речь идет о гречневой крупе, пшеничной муке, а также куриных яйцах.

Как пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на слова аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светлану Литвин, до конца года в стране могут упасть цены на гречку и яйца. Это продукты, которые на протяжении текущего года стали лидерами среди существенно подорожавших товаров.

"Поэтому аграрии значительно увеличили посевы под гречкой, уже собрали хороший урожай, цена на гречку начала снижаться и этот процесс еще будет продолжаться. Что касается куриных яиц, цена на которые дошла до максимума, то птицеводы начали увеличивать количество несущих кур. Это уже привело к стабилизации цен и дальше ожидаем снижение цен с увеличением объемов производства", – пояснила эксперт.

В то же время заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало убеждена, к январю 2023 года, гречневая крупа и мука снизятся в цене до 5%.

Что касается опасений среди населения относительно вероятного дефицита популярных продуктов питания, то эксперты успокаивают, мол, ухудшения ситуации ожидать точно не стоит.

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