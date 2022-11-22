В Україні змінилися ціни на яйця: за скільки можна купити популярний продукт

"Делікатес" стає більш доступним, аніж у минулому місяці

Попри значний дефіцит та суттєве здорожчання, що спостерігалося впродовж двох останніх місяців, ціни на курячі яйця все ж почали стабілізуватися. Ба більше, у переважній більшості супермаркетів цей товар неспішно, але впевнено продовжує дешевшати.

Як пише видання "Главред", за останні місяці розцінки на цей вид досить популярних серед українців продуктів вискочив у середньому на 70 гривень. Проте вже на початку листопада їх ціна почала поступово просідати.

До прикладу, у мережі супермаркетів "АТБ" цінники на яйця коливаються від 57,90 гривень до 74,90 гривень за один десяток.

Що стосується популярних в Україні магазинів "Сільпо", то розцінки на цей товар стартують з 65,99 гривні і досягають 84,99 гривні за 10 штук.

Варто нагадати, що на початку листопада в українських супермаркетах стався обвал вартості на популярні серед українців продукти. Зокрема ціна зменшилась на гречку, курятину та деякі сезонні овочі: перець, помідори та моркву.

Також "Телеграф" повідомляв, що, крім вищеперерахованих товарів, розцінки впали ще й на українське сало.