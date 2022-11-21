В Україні дешевшає один із найпопулярніших продуктів

Які зараз ціни на продукт у супермаркетах

У листопаді в Україні впали ціни на багато популярних серед покупців продуктів. Одним із них є домашнє сало. Цінник за останній місяць упав на 10 гривень.

Так, за даними сайту Мінфін, середня ціна на домашнє сало в українських супермаркетах зараз становить 189 гривень за кілограм. Зазначається, що ще у жовтні продукт обходився покупцям у середньому 199 гривень за 1 кг.

Значне зростання цін на домашнє сало відбулося у період з вересня по жовтень. Тоді продукт подорожчав на понад 12 гривень. А в період із квітня по серпень ціни варіювалися від 154 до 159 гривень.

Ціни на солоне сало, навпаки, збільшились за останній місяць. У жовтні продукт продавали у середньому по 254,93 грн/кг, а у листопаді вартість зросла до 158,10 грн/кг.

Які зараз ціни на сало в українських супермаркетах:

У супермаркеті "АТБ" сало продають по 247,50 грн за кілограм.

В "Ашані" ціна на продукт стартує від 162 гривень за кілограм.

У "Варусі" сало продають за такими цінами:

У "Сільпо" ціни на сало стартують від 38,90 грн. за 100 грамів.

Нагадаємо, що в листопаді в українських супермаркетах впали ціни на два популярні продукти, які українці купують часто — цукор та соняшникову олію.