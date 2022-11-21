В Украине дешевеет один из самых популярных продуктов

Какие сейчас цены на продукт в супермаркетах

В ноябре в Украине упали цены на многие популярные среди покупателей продукты. Одним из них является домашнее сало. Ценник за последний месяц упал на 10 гривен.

Так, по данным сайта Минфин, средняя цена на домашнее сало в украинских супермаркетах сейчас составляет 189 гривен за килограмм. Отмечается, что еще в октябре продукт обходился покупателям в среднем в 199 гривен за 1 кг.

Значительный рост цен на домашнее сало произошел в период с сентября по октябрь. Тогда продукт подорожал более чем на 12 гривен. А в период с апреля по август цены варьировались от 154 до 159 гривен.

Цены на солёное сало, напротив, увеличились за последний месяц. В октябре продукт продавали в среднем по 254,93 грн/кг, а в ноябре стоимость выросла до 158,10 грн/кг.

Какие сейчас цены на сало в украинских супермаркетах:

В супермаркете "АТБ" сало продают по 247,50 грн за килограмм.

В "Ашане" стоимость продукта стартует со 162 гривен за килограмм.

В "Варусе" сало продают по следующим ценам:

В "Сильпо" цены на сало стартуют со 38,90 грн за 100 грамм.

Напомним, что в ноябре в украинских супермаркетах упали цены на два популярных продукта, которые украинцы покупают часто — сахар и подсолнечное масло.