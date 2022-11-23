"Яичный кризис" добрался до Британии: что произошло

Некоторые сети пытаются закрыть дефицит закупкой товара в других странах

Пока украинцы приходят в чувства от вида ценников на яйца в супермаркетах, подобную проблему начали испытывать и в других европейских странах.

Как сообщила в своем Фейсбук финансовый эксперт Аналитического кластера Украинская фабрика мысли Анна Ковальчук, местные сети супермаркетов начали ограничивать продажу яиц в одни руки.

По ее словам, подобные ограничения накануне ввели сети Lidl и Asda, а затем к ним присоединился и крупнейший ритейлер продуктов питания Tesco.

"Яиц катастрофично мало, так что некоторые сети начали покупать их в Италии", — отметила она.

Ковальчук отмечает, что причинами "яичного кризиса" в Соединенном королевстве стал рост цен на энергоносители, а также на зерно из-за снижения экспорта из Причерноморья, в чем явно проглядывается вина россии.

Проблем также добавила крупнейшая в истории вспышка птичьего гриппа, из-за которой пришлось выбраковать 750 тысяч кур-несушек всего за полтора месяца.

Табличка "Пожалуйста, потерпите с нами, мы переживаем повышенный спрос" в одном из супермаркетов

Как сообщалось ранее, цены на яйца в Украине достигли своего пика к концу октября, однако в ноябре их стоимость начала плавно снижаться. В настоящее время в сети "АТБ" ценники колеблются от 57,90 до 74,90 гривны за один десяток.