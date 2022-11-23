"Яєчна криза" дісталася до Британії: що сталося

Деякі мережі намагаються закрити дефіцит закупівлі товару в інших країнах

Поки українці приходять до тями від виду цінників на яйця в супермаркетах, подібну проблему почали відчувати і в інших європейських країнах.

Як повідомила у своєму Фейсбуку фінансовий експерт Аналітичного кластера Української фабрики думки Анна Ковальчук, місцеві мережі супермаркетів почали обмежувати продаж яєць в одні руки.

За її словами, подібні обмеження напередодні запровадили мережі Lidl та Asda, а потім до них приєднався і найбільший рітейлер продуктів харчування Tesco.

"Яєць катастрофічно мало, тому деякі мережі почали купувати їх в Італії", — зазначила вона.

Ковальчук зазначає, що причинами "яєчної кризи" у Сполученому королівстві стало зростання цін на енергоносії, а також на зерно через зниження експорту з Причорномор’я, у чому явно проглядають вина росії.

Проблем також додав найбільший в історії спалах пташиного грипу, через який довелося вибракувати 750 тисяч курей-несучок лише за півтора місяця.

Табличка "Будь ласка, потерпіть з нами, ми переживаємо підвищений попит" в одному із супермаркетів

Як повідомлялося раніше, ціни на яйця в Україні досягли свого піка до кінця жовтня, однак у листопаді їхня вартість почала плавно знижуватися. Наразі у мережі "АТБ" цінники коливаються від 57,90 до 74,90 гривні за десяток.