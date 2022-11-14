Цены бьют по карману: насколько подорожает молочка в Украине

Стоимость молочного сырья может ощутимо возрасти.

Украинская молочная продукция может подорожать на 10-15% из-за роста стоимости сырья и повышения тарифов на электроэнергию. Об этом рассказали в Союзе молочных предприятий Украины.

Сегодня в супермаркете литр молока с жирностью 2% и более можно купить примерно за 37 гривен. Кефир стоит до 39 гривен, сметана 20% – 44-45 гривен. За 300 г сыра кисломолочного жирностью 9% просят 60 гривен.

По данным Союза молочных предприятий, закупочные цены на молочное сырье повысились на треть. Это неизбежно приведет к подорожанию готовой продукции на полках супермаркетов.

"Производители молока пытаются поднять цену почти до европейского уровня. Но молокоперерабатывающие предприятия Украины не могут платить так, как платит польский или голландский молокозавод, работающий в нормальных условиях, где нет войны, где европейские государства дотируют предприятия", — рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур.

Регулярные отключения электроэнергии также приносят ущерб молокозаводам. Предприятия не могут долго хранить молоко без света, потому вынуждены останавливаться и даже выливать его. Подобная тактика может привести к сокращению поголовья, – заметил Дидур. Что касается генераторов, то они, по словам главы Союза, не в состоянии обеспечить охлаждение всей линии производства.

Согласно последним данным, украинское поголовье производит около 7 млн. тонн молока, тогда как потребности молочной отрасли составляют 10 млн. тонн. Сокращение поголовья может привести к еще большему дефициту.

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