Ціни б’ють по кишені: наскільки ще подорожчає молочка в Україні

Вартість молочної сировини може відчутно зрости.

Українська молочна продукція може подорожчати на 10-15% через зростання вартості сировини та підвищення тарифів на електроенергію. Про це розповіли у Спілці молочних підприємств України.

Наразі у супермаркеті літр молока з жирністю 2% і більше можна купити приблизно за 37 гривень. Кефір коштує до 39 гривень, сметана 20% – 44-45 гривень. За 300 г кисломолочного сиру жирністю 9% просять 60 гривень.

За даними Спілки молочних підприємств, закупівельні ціни на молочну сировину підвищились на третину. Це неминуче призведе до подорожчання готової продукції на полицях супермаркетів.

"Виробники молока намагаються підняти ціну майже до європейського рівня. Але молокопереробні підприємства України не можуть платити так, як платить польський чи голландський молокозавод, який працює в нормальних умовах, де немає війни, де європейські держави дотують підприємства", — розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур.

Регулярні відключення електроенергії також приносять збитки молокозаводам. Підприємства не можуть довго зберігати молоко без світла, тому змушені зупинятися та навіть виливати його. Подібна тактика може призвести до скорочення поголів’я, — зауважив Дідур. Що стосується генераторів, то вони, за словами голови Спілки, не в змозі забезпечити охолодження всієї лінії виробництва.

За останніми даними, українське поголів’я виробляє близько 7 млн тонн молока, тоді як потреби молочної галузі становлять 10 млн тонн. Скорочення поголів'я може призвести до ще більшого дефіциту.

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