Королевский салат за копейки на праздничный стол: рецепт из доступных ингредиентов

Для салата вам понадобятся самые обычные продукты

Салаты являются очень популярным блюдом, поскольку готовить их легко, но даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий шедевр. Например, даже салат из обычной капусты может заиграть новыми красками, если добавить к ней еще один ингредиент. Сегодня же мы расскажем, как приготовить королевский салат на праздничный стол из вполне доступных продуктов.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Алина Фуди. Ингредиенты для праздничного блюда сможет найти любая хозяйка.

Праздничный салат с печенью трески: рецепт

Ингредиенты:

Вареный картофель — 2 шт.

Вареная морковь — 2 шт.

Печень трески — 1 баночка

Зеленый лук — 2-3 шт.

Маринованные огурцы — 120 г

Майонез — по вкусу

Яйца — 3 шт.

Способ приготовления:

1. Первый слой: натереть картофель на крупной терке.

2. Второй слой: размять печень трески вилкой.

3. Третий слой: мелко нарезать зеленый лук.

4. Четвертый слой: мелко нарезать маринованные огурцы. Смазать майонезом.

5. Пятый слой: натереть на крупной терке морковь. Смазать майонезом.

6. Шестой слой: Натереть яичные белки на мелкой терке. Смазать майонезом.

7. Седьмой слой: желтки.

8. Накрыть салат пищевой пленкой и дать настояться в холодильнике 30-60 минут.

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