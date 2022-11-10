Как из обычного салата из капусты сделать шикарное блюдо: необычный рецепт
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Добавьте в блюдо адыгейский сыр
Осенью так хочется получить побольше витаминов и порадовать себя салатами из свежих овощей. Салат из свежей капусты — практически обязательное блюдо на столе каждого украинца. Но что делать, если классический салат уже надоел? Рекомендуем добавить в блюдо всего один необычный ингредиент, благодаря которому оно заиграет новыми красками.
Салат из молодой капусты и сыра: рецепт
Ингредиенты:
- капуста свежая — 300 гр.;
- сыр адыгейский — 100 гр.;
- огурец свежий (средний) – 1 шт.;
- перец болгарский сладкий – 1 шт.;
- икра трески — 200 гр.;
- сок лимонный свежий 1 ст. л.;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Очищенную и вымытую капусту нужно нашинковать и сложить в глубокую миску, пишут Белновости.
- Добавьте соль (но учтите, что икра тоже может оказаться соленой, поэтому не усердствуйте), разомните овощ, а затем слейте лишний сок.
- Огурец натрите на крупную терку или нарежьте соломкой. После того как с него уйдут излишки сока, смешайте его с капустой.
- Дальше нарезаем средними кубиками болгарский перец, адыгейский сыр, мелко режем зелень и смешиваем все ингредиенты.
- На финальном этапе добавляем тресковую икру, после чего приправляем все соком лимона и перемешиваем салат.
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