Изумительное печенье со вкусным сюрпризом внутри: готовится невероятно просто (видео)
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Рецепт этого печенья очень прост, а вкус просто покорит ваши рецепторы
Многие сладости, которые мы привыкли покупать в магазине, легко можно приготовить в домашних условиях. То же домашнее печенье делается достаточно просто, но текстура и вкус получаются изумительными.
Рецептом вкусного домашнего печенья с сюрпризом внутри – начинкой из Nutella ("Нутеллы") – делится фудблог rum_bam_bar в Instagram. Выпечку можно подавать к чаю или кофе или употреблять просто так.
Рецепт печенья с шоколадом и "Нутеллой"
Ингредиенты:
- Сливочное масло комнатной температуры – 110 г
- Сахар – 50 г (можно смесь коричневого и белого)
- Мука – 170 г
- Крахмал – 2 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Соль — щепотка
- Шоколадные дропсы (от 50% какао) – 75 г
- "Нутелла" – 10-12 ч. л.
Способ приготовления:
- На доску с пергаментом выложить чайной ложкой 10 порций "Нутеллы" и поставить в морозилку в час.
- Смешать масло с сахаром и яйцом.
- Добавить просеянную муку, крахмал, соду и соль. Вымешать до однородности.
- Добавить дропсы и перемешать.
- Упаковать в пищевую пленку или пакет и отправить в холодильник на час.
- Духовку разогреть на 175 градусов.
- Разделить тесто на 10 кусочков.
- Каждый кусочек теста открываем, кладем внутрь замороженную порцию "Нутеллы" и формируем печенье.
- Выкладываем печенье на расстоянии друг от друга.
- Отправляем в духовку на 175 градусов на 15-20 минут, пока не станет золотиться.
- Даем остыть.
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