Изумительное печенье со вкусным сюрпризом внутри: готовится невероятно просто (видео)

Рецепт этого печенья очень прост, а вкус просто покорит ваши рецепторы

Многие сладости, которые мы привыкли покупать в магазине, легко можно приготовить в домашних условиях. То же домашнее печенье делается достаточно просто, но текстура и вкус получаются изумительными.

Рецептом вкусного домашнего печенья с сюрпризом внутри – начинкой из Nutella ("Нутеллы") – делится фудблог rum_bam_bar в Instagram. Выпечку можно подавать к чаю или кофе или употреблять просто так.

Рецепт печенья с шоколадом и "Нутеллой"

Ингредиенты:

Сливочное масло комнатной температуры – 110 г

Сахар – 50 г (можно смесь коричневого и белого)

Мука – 170 г

Крахмал – 2 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 1/2 ч. л.

Соль — щепотка

Шоколадные дропсы (от 50% какао) – 75 г

"Нутелла" – 10-12 ч. л.

Способ приготовления:

На доску с пергаментом выложить чайной ложкой 10 порций "Нутеллы" и поставить в морозилку в час. Смешать масло с сахаром и яйцом. Добавить просеянную муку, крахмал, соду и соль. Вымешать до однородности. Добавить дропсы и перемешать. Упаковать в пищевую пленку или пакет и отправить в холодильник на час. Духовку разогреть на 175 градусов. Разделить тесто на 10 кусочков. Каждый кусочек теста открываем, кладем внутрь замороженную порцию "Нутеллы" и формируем печенье. Выкладываем печенье на расстоянии друг от друга. Отправляем в духовку на 175 градусов на 15-20 минут, пока не станет золотиться. Даем остыть.

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