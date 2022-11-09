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Изумительное печенье со вкусным сюрпризом внутри: готовится невероятно просто (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Домашнее печенье намного вкуснее купленного в магазине Новость обновлена 09 ноября 2022, 16:11
Домашнее печенье намного вкуснее купленного в магазине. Фото pikabu.ru

Рецепт этого печенья очень прост, а вкус просто покорит ваши рецепторы

Многие сладости, которые мы привыкли покупать в магазине, легко можно приготовить в домашних условиях. То же домашнее печенье делается достаточно просто, но текстура и вкус получаются изумительными.

Рецептом вкусного домашнего печенья с сюрпризом внутри – начинкой из Nutella ("Нутеллы") – делится фудблог rum_bam_bar в Instagram. Выпечку можно подавать к чаю или кофе или употреблять просто так.

Рецепт печенья с шоколадом и "Нутеллой"

Ингредиенты:

  • Сливочное масло комнатной температуры – 110 г
  • Сахар – 50 г (можно смесь коричневого и белого)
  • Мука – 170 г
  • Крахмал – 2 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Шоколадные дропсы (от 50% какао) – 75 г
  • "Нутелла" – 10-12 ч. л.

Способ приготовления:

  1. На доску с пергаментом выложить чайной ложкой 10 порций "Нутеллы" и поставить в морозилку в час.
  2. Смешать масло с сахаром и яйцом.
  3. Добавить просеянную муку, крахмал, соду и соль. Вымешать до однородности.
  4. Добавить дропсы и перемешать.
  5. Упаковать в пищевую пленку или пакет и отправить в холодильник на час.
  6. Духовку разогреть на 175 градусов.
  7. Разделить тесто на 10 кусочков.
  8. Каждый кусочек теста открываем, кладем внутрь замороженную порцию "Нутеллы" и формируем печенье.
  9. Выкладываем печенье на расстоянии друг от друга.
  10. Отправляем в духовку на 175 градусов на 15-20 минут, пока не станет золотиться.
  11. Даем остыть.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеальной творожной запеканки. А также мы писали, как приготовить вареники "по-ленивому".

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#Рецепт #Печенье