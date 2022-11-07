Как приготовить творожную запеканку, чтобы она получилась идеальной: все дело в заливке (видео)

Что может быть вкуснее нежной, воздушной и ароматной творожной запеканки

Творожная запеканка – простое и понятное блюдо (но от этого не менее вкусное), которое часто подают на завтрак. Сделать запеканку из творога можно даже без муки. Идеального вкуса и приятного хруста поможет достичь особая заливка.

Рецептом творожной запеканки с заливкой поделилась фудблогерка Юлия Василюк в Instagram. Запеканка получается вкусной, нежной и воздушной, а сметанная заливка придает ей необычную текстуру и создает изумительную корочку сверху.

Рецепт творожной запеканки со сметанной заливкой

Ингредиенты:

700-750 творога

4 столовые ложки сахара

3 яйца

6 столовых манки

100 г сметаны

40 г сливочного масла

изюм по желанию

Заливка сверху:

сметана

сахарная пудра

Способ приготовления:

Все кроме сливочного масла складываем в миску и пробиваем блендером. Затем растапливаем масло и добавляем в творожную массу, перемешиваем. Сверху покрываем сметаной и присыпаем сахарной пудрой, чтобы получилась очень вкусная корочка. Выпекаем при 170 градусах 50 минут.

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