Как приготовить творожную запеканку, чтобы она получилась идеальной: все дело в заливке (видео)
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Что может быть вкуснее нежной, воздушной и ароматной творожной запеканки
Творожная запеканка – простое и понятное блюдо (но от этого не менее вкусное), которое часто подают на завтрак. Сделать запеканку из творога можно даже без муки. Идеального вкуса и приятного хруста поможет достичь особая заливка.
Рецептом творожной запеканки с заливкой поделилась фудблогерка Юлия Василюк в Instagram. Запеканка получается вкусной, нежной и воздушной, а сметанная заливка придает ей необычную текстуру и создает изумительную корочку сверху.
Рецепт творожной запеканки со сметанной заливкой
Ингредиенты:
- 700-750 творога
- 4 столовые ложки сахара
- 3 яйца
- 6 столовых манки
- 100 г сметаны
- 40 г сливочного масла
- изюм по желанию
Заливка сверху:
- сметана
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- Все кроме сливочного масла складываем в миску и пробиваем блендером.
- Затем растапливаем масло и добавляем в творожную массу, перемешиваем.
- Сверху покрываем сметаной и присыпаем сахарной пудрой, чтобы получилась очень вкусная корочка.
- Выпекаем при 170 градусах 50 минут.
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