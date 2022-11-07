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Как приготовить творожную запеканку, чтобы она получилась идеальной: все дело в заливке (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Запеканка из творога с необычной заливкой отлично подойдет на завтрак
Запеканка из творога с необычной заливкой отлично подойдет на завтрак. Фото 1000.menu

Что может быть вкуснее нежной, воздушной и ароматной творожной запеканки

Творожная запеканка – простое и понятное блюдо (но от этого не менее вкусное), которое часто подают на завтрак. Сделать запеканку из творога можно даже без муки. Идеального вкуса и приятного хруста поможет достичь особая заливка.

Рецептом творожной запеканки с заливкой поделилась фудблогерка Юлия Василюк в Instagram. Запеканка получается вкусной, нежной и воздушной, а сметанная заливка придает ей необычную текстуру и создает изумительную корочку сверху.

Рецепт творожной запеканки со сметанной заливкой

Ингредиенты:

  • 700-750 творога
  • 4 столовые ложки сахара
  • 3 яйца
  • 6 столовых манки
  • 100 г сметаны
  • 40 г сливочного масла
  • изюм по желанию

Заливка сверху:

  • сметана
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Все кроме сливочного масла складываем в миску и пробиваем блендером.
  2. Затем растапливаем масло и добавляем в творожную массу, перемешиваем.
  3. Сверху покрываем сметаной и присыпаем сахарной пудрой, чтобы получилась очень вкусная корочка.
  4. Выпекаем при 170 градусах 50 минут.

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#Рецепт #Запеканка #Творожная запеканка