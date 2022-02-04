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Вкус детства: рецепт невероятно нежного печенья "Хворост", которое тает во рту

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Рецепт хрустящего "хвороста" Новость обновлена 04 февраля 2022, 11:51
Рецепт хрустящего "хвороста"

Это воздушное печенье буквально тает во рту.

Каждый из нас время от времени хочет побаловать себя вкусной домашней выпечкой. При этом тратить на ее приготовление много времени совсем не хочется. В таком случае советуем попробовать приготовить вкусный шоколадный торт в микроволновке, на который у вас уйдет всего три минуты. Или же рекомендуем освежить в памяти вкус "десерта" детства и побаловать себя нежным, тающим во рту печеньем "Хворост", которое также готовится очень быстро.

Рецепт опубликовали в кулинарном блоге foody_clubs.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 штуки
  • Сахар — 4 ст. ложки
  • Молоко — 100 Грамм
  • Масло сливочное — 2 ст. ложки
  • Мука — 400 грамм
  • Растительное масло — 1 стакан

Приготовление:

  1. Взбейте яйца, постепенно добавляя в них муку.
  2. Растопите сливочное масло и растворите в нем сахар.
  3. Влейте полученную смесь в муку, потом влейте молоко. Замесите тесто.
  4. Уберите шар теста в холодильник на 15 минут. Затем раскатайте очень тонко, примерно 2 мм.
  5. Разрежьте большим ножом тесто на прямоугольники, в центре сделайте надрезы и протяните один конец через дырку.
  6. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Обжаривайте "хворост" по 10-15 секунд с каждой стороны до румяного цвета. Важно: не перегревайте масло, иначе печенье подгорит.
  7. Готовое печенье присыпьте сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт имбирного печенья от Евгения Клопотенко.

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#Рецепт #Печенье
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