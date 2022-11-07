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Варенички для ленивых за 30 минут: быстрый рецепт вкусностей, от которых будут в восторге даже дети (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить ленивые вареники быстро — рецепт сладкого блюда Новость обновлена 07 ноября 2022, 10:47
Как приготовить ленивые вареники быстро — рецепт сладкого блюда. Фото Смачно24

Вы можете быстро приготовить их на завтрак или обед

Вообще, вареники – полезное и простое в приготовлении блюдо. А ленивые вареники еще и очень быстрое!

Рецепт ленивых вареников от украинской фудблогерши Анны (anny.cooking) удивит вас своей простотой и отличным вкусом.

Как приготовить ленивые вареники

Ингредиенты на порцию для 2-х:

  • 350 г творога (желательно сухого)
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • 3 ст.л. манной крупы
  • 2 ст.л. муки
  • мука для присыпки поверхности
  • сметана/ягоды/сгущенка/варенье для подачи

Приготовление:

  1. Соединяем творог, яйцо, соль, сахар и растираем ложкой о стенки миски, добавляем манную крупу, муку, замешиваем и оставляем на 10-15 мин, манка заберет лишнюю влагу.
  2. Выкладываем творожное тесто на присыпанную мукой поверхность, делим на 4 части, каждую раскатываем в тонкую колбаску и нарезаем на маленькие кусочки. Делаем из них шарики и выкладываем на присыпанную мукой доску.
  3. Отвариваем в подсоленной кипящей воде в течение 2 минут от закипания.

Ранее фудблогерша поделилась еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с творогом. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.

Теги:
#Вареники #Рецепты #Ленивые вареники