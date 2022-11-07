Варенички для ленивых за 30 минут: быстрый рецепт вкусностей, от которых будут в восторге даже дети (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы можете быстро приготовить их на завтрак или обед
Вообще, вареники – полезное и простое в приготовлении блюдо. А ленивые вареники еще и очень быстрое!
Рецепт ленивых вареников от украинской фудблогерши Анны (anny.cooking) удивит вас своей простотой и отличным вкусом.
Как приготовить ленивые вареники
Ингредиенты на порцию для 2-х:
- 350 г творога (желательно сухого)
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 3 ст.л. манной крупы
- 2 ст.л. муки
- мука для присыпки поверхности
- сметана/ягоды/сгущенка/варенье для подачи
Приготовление:
- Соединяем творог, яйцо, соль, сахар и растираем ложкой о стенки миски, добавляем манную крупу, муку, замешиваем и оставляем на 10-15 мин, манка заберет лишнюю влагу.
- Выкладываем творожное тесто на присыпанную мукой поверхность, делим на 4 части, каждую раскатываем в тонкую колбаску и нарезаем на маленькие кусочки. Делаем из них шарики и выкладываем на присыпанную мукой доску.
- Отвариваем в подсоленной кипящей воде в течение 2 минут от закипания.
Ранее фудблогерша поделилась еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с творогом. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.