Варенички для ленивых за 30 минут: быстрый рецепт вкусностей, от которых будут в восторге даже дети (видео)

Вы можете быстро приготовить их на завтрак или обед

Вообще, вареники – полезное и простое в приготовлении блюдо. А ленивые вареники еще и очень быстрое!

Рецепт ленивых вареников от украинской фудблогерши Анны (anny.cooking) удивит вас своей простотой и отличным вкусом.

Как приготовить ленивые вареники

Ингредиенты на порцию для 2-х:

350 г творога (желательно сухого)

1 яйцо

2 ст.л. сахара

щепотка соли

3 ст.л. манной крупы

2 ст.л. муки

мука для присыпки поверхности

сметана/ягоды/сгущенка/варенье для подачи

Приготовление:

Соединяем творог, яйцо, соль, сахар и растираем ложкой о стенки миски, добавляем манную крупу, муку, замешиваем и оставляем на 10-15 мин, манка заберет лишнюю влагу. Выкладываем творожное тесто на присыпанную мукой поверхность, делим на 4 части, каждую раскатываем в тонкую колбаску и нарезаем на маленькие кусочки. Делаем из них шарики и выкладываем на присыпанную мукой доску. Отвариваем в подсоленной кипящей воде в течение 2 минут от закипания.

Ранее фудблогерша поделилась еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с творогом. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.