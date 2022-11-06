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Так вы яблоки еще не готовили: необычный и вкусный рецепт завтрака на американский манер (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Яблочные фриттеры Новость обновлена 06 ноября 2022, 19:41
Яблочные фриттеры. Фото makeitdairyfree.com

Такое лакомство понравится и взрослым, и детям

Яблоки – доступные фрукты едва ли не в любой сезон. Их часто добавляют в выпечку, к примеру, в яблочный пирог, шарлотку или пирожки. Подойдут яблоки и для блюд на завтрак.

Рецептом яблочных фриттерсов (фриттеров) делится шеф-повар Валентина Саенко в своем фудблоге в Instagram. Это типичное американское блюдо на завтрак – смесь оладий и пончиков. Очень быстро делаются, получаются вкусными и мгновенно сметаются с тарелки.

Рецепт яблочных фриттеров

Ингредиенты:

  • Яблоки – 3 шт.
  • Мука – 130 г
  • Молоко – 80 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Щепотка соли
  • Корица – 0,5 ст. л.
  • Ваниль

Для глазури:

  • Пудра сахарная — 50 г
  • Молоко – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Яблоки чистим и нарезаем кубиком. Смешиваем вместе все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль, разрыхлитель. Отдельно смешиваем до однородности молоко и яйцо. Теперь совмещаем эти две смеси и добавляем яблоки. Тесто должно быть густое, на вид — яблоки в мучной глазури.
  2. Жарим на среднем огне в достаточно большом количестве растительного масла. Выкладываем ложкой, но без горки. Так, чтобы потом хорошо прожарилось с другой стороны. Жарим до румяности. Выкладываем на салфетку.
  3. Готовим глазурь. Пудру заливаем молоком и хорошо перемешиваем. В этом случае молоко можно заменить сок или даже воду.
  4. Поливаем фриттерсы. Выходит 12 маленьких штук.

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#Рецепт #Яблоки #Завтрак