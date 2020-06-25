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Рецепт дня: салат с молодой капустой и курицей

Рецепт дня: салат с молодой капустой и курицей
Обновлено 04:00 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com
Сытный и вкусный салат из курицы, с молодой капустой, огурцами и сыром.

Свежие огурцы, сочная капуста и нежнейшее запеченное куриное филе – отличное сочетание! И все это дополнено ароматной заправкой на основе растительного масла с соевым соусом и горчицей — ну очень вкусно!

Ингредиенты:

  • куриное филе – 350 гр.;

  • капуста молодая – 300 гр.;

  • огурец – 150 гр.;

  • сыр – 50 гр.;

  • соевый соус – 10 мл.;

  • оливковое масло – 20 мл;

  • горчица – 10 гр.;

  • сахар – 0,5 ч.л.;

  • соль – по вкусу;

  • черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Подготавливаем необходимые продукты. Для приготовления этого салата можно использовать отварное или жаренное куриное филе, но вкуснее всего он получается, если филе запечь, поэтому включаем духовку для разогрева до 180 градусов.

Куриное филе промываем, промакиваем бумажным полотенцем, натираем солью и перцем. Оборачиваем филе фольгой и отправляем в разогретую духовку на 30-40 минут. Затем даём остыть.

Нарезаем капусту соломкой. Кладём капусту в миску и солим, слегка мнём руками. Огурец нарезаем соломкой, сыр натираем на мелкой тёрке.

Остывшее куриное филе нарезаем кубиками.

Для заправки соединяем соевый соус, оливковое масло, горчицу, соль, чёрный молотый перец и сахар. Тщательно перемешиваем.

Все ингредиенты соединяем в миске. Выливаем получившуюся заправку, перемешиваем.

Салат из курицы, с молодой капустой, огурцом и сыром, готов. Сразу же подаём его к столу.

Более подробный рецепт приготовления салата смотрите на видео.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Салат, Приготовление, Рецепт дня.

Автор:

Телеграф
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