Рецепт куриных крылышек, как из KFC: приготовить дома дешевле и вкусней

Крылышки получаются такими невероятными на вкус, что просто невозможно остановиться

Куриные крылышки, запеченные в кисло-сладком соусе просто не могут получиться невкусными. А самое хорошее в них то, что их легко можно приготовить дома точно такими же на вкус, как в ресторанах быстрого питания. Согласитесь, что там они особенно вкусные.

"Телеграф" публикует для вас рецепт невероятных крылышек в кисло-сладком соусе, как из KFC.

Ингредиенты:

крылья куриные — 2 кг;

растительное масло — 0,5 литра;

яйца — 3 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

кукурузный крахмал — 100 г;

сгущёнка — 80 г;

майонез — 100 г;

арахисовая паста — 20 г;

специи — 5 г;

яблочный уксус — 20 г;

соль.

Способ приготовления:

Курицу очистите от хрящиков и других лишних частей. Затем крылья следует поместить на 20 минут в маринад из сгущенки, майонеза, уксуса, пасты и специй, пишет inoeda.com. В отдельной миске взбейте три яйца. В другую тарелку следует насыпать крахмал, чтобы крылья во время готовки не подгорали. В третьей миске нужно подготовить панировочные сухари. Крылышки желательно сначала обмокнуть в крахмале, потом в яйце, а в последнюю очередь в панировочных сухарях. Готовить крылья надо в сотейнике. В него надо налить масло для фритюра, которое следует довести до 200 градусов. После этого можно обжаривать крылышки. Жарить их нужно примерно 5-7 минут. Как только появится золотистая корочка, переложите курицу на бумажную салфетку, чтобы избавиться от излишков масла. Приятного аппетита!

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