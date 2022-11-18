Легкий и полезный салат всего из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Вам понадобится минимум ингредиентов

В конце рабочего дня так хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным, но в то же время не перегружать желудок тяжелой пищей. С этой задачей отлично справятся различные вариации легких салатов, которые являются идеальным вариантом для ужина: вкусные, легкие и питательные.

Фуд-блогер Настя Монахова на своей странице в Инстаграм поделилась салатом, для приготовления которого понадобится всего два основных ингредиента.

Ингредиенты:

Для салата:

Огурец — 2 шт.

Крабовые палочки — 2-3 шт в зависимости от размера.

Для заправки:

Соевый соус

Майонез

Кунжутные семечки по желанию

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте тонкими полосками при помощи овощечистки. Затем ножом порежьте их соломкой. Крабовые палочки разберите на волокна вилкой. Заправьте салат соевым соусом и майонезом. При желании можно добавить кунжутных семечек. Легкий и вкусный салат на ужин готов. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных груздей на зиму. А также мы писали, как приготовить сытную грибную солянку в банках.