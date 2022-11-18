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Легкий и полезный салат всего из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Салат из огурцов подойдет для диетического ужина Новость обновлена 18 ноября 2022, 11:41
Салат из огурцов подойдет для диетического ужина. Фото receptisalatov.com

Вам понадобится минимум ингредиентов

В конце рабочего дня так хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным, но в то же время не перегружать желудок тяжелой пищей. С этой задачей отлично справятся различные вариации легких салатов, которые являются идеальным вариантом для ужина: вкусные, легкие и питательные.

Фуд-блогер Настя Монахова на своей странице в Инстаграм поделилась салатом, для приготовления которого понадобится всего два основных ингредиента.

Ингредиенты:

Для салата:

  • Огурец — 2 шт.
  • Крабовые палочки — 2-3 шт в зависимости от размера.

Для заправки:

  • Соевый соус
  • Майонез
  • Кунжутные семечки по желанию

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте тонкими полосками при помощи овощечистки. Затем ножом порежьте их соломкой.
  2. Крабовые палочки разберите на волокна вилкой.
  3. Заправьте салат соевым соусом и майонезом. При желании можно добавить кунжутных семечек. Легкий и вкусный салат на ужин готов. Приятного аппетита!

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