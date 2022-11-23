В Україні подешевшають популярні продукти: експерти розповіли, коли і на скільки

Проблему, яка призвела до зростання цін, вдалося успішно вирішити

Поки в українських супермаркетах продовжує дешевшати сало, експерти оголосили, що до кінця 2022 року можуть знизитися ціни ще на два популярні продукти — яйця і гречку. Довгоочікувані цінові зміни анонсувала аналітикиня з Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

За словами експертки, в 2022 році вартість яєць та гречки збільшилась найсуттєвіше, у порівнянні з іншими товарами. Дефіцитність цих продуктів призвела до значного зростання цін на них.

"Тому аграрії значно збільшили посіви під гречкою, вже зібрали гарний врожай, ціна на гречку почала знижуватися і цей процес буде ще тривати", — зазаначила Литвин.

Аналітикиня також прокоментувала ситуацію з курячими яйцями. За її словами, щоб вирішити проблему з захмарними цінами, птахівники почали збільшувати кількість курей-несучок. Завдяки цьому, продукт вже почав дешевшати. По мірі збільшення обсягів виробництва ціни будуть знижуватися й далі, пояснила Литвин.

Крім яєць та гречки, до кінця 2022 року можуть подешевшати інші крупи та борошно. Про це розповіла завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало. За її словами, ціни можуть знизитися на 5%.

Раніше повідомлялося, що проблему дефіциту яєць відчули також у Великій Британії.

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