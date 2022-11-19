Королівський салат за копійки на святковий стіл: рецепт із доступних інгредієнтів

Для салату вам знадобляться звичайнісінькі продукти

Салати є дуже популярною стравою, оскільки готувати їх легко, але навіть із найпростіших інгредієнтів можна створити справжній шедевр. Наприклад, навіть салат із звичайної капусти може заграти новими фарбами, якщо додати до неї ще один інгредієнт. Сьогодні ми розповімо, як приготувати королівський салат на святковий стіл із цілком доступних продуктів.

Рецептом салату поділилася кулінарний блогер Аліна Фуді. Інгредієнти для святкової страви зможе знайти будь-яка господиня.

Святковий салат з печінкою тріски: рецепт

Складові:

Варена картопля — 2 шт.

Варена морква — 2 шт.

Печінка тріски — 1 баночка

Зелена цибуля — 2-3 шт.

Мариновані огірки — 120 г

Майонез — за смаком

Яйця — 3 шт.

Спосіб приготування:

1. Перший шар: натерти картоплю на великій тертці.

2. Другий шар: розім’яти печінку тріски вилкою.

3. Третій шар: дрібно нарізати зелену цибулю.

4. Четвертий шар: дрібно порізати мариновані огірки. Змастити майонезом.

5. П’ятий шар: натерти на великій тертці моркву. Змастити майонезом.

6. Шостий шар: Натерти яєчні білки на дрібній тертці. Змастити майонезом.

7. Сьомий шар: жовтки.

8. Накрити салат харчовою плівкою та дати настоятися у холодильнику 30-60 хвилин.

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