Легкий та корисний салат всього з двох інгредієнтів: найпростіший рецепт

Вам знадобиться мінімум інгредієнтів

Наприкінці робочого дня так хочеться порадувати себе чимось смачним, але водночас не перевантажувати шлунок тяжкою їжею. З цим завданням чудово впораються різні варіації легких салатів, які є ідеальним варіантом для вечері: смачні, легкі та поживні.

Фуд-блогер Настя Монахова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася салатом, для приготування якого знадобиться лише два основні інгредієнти.

Складові:

Для салату:

Огірок — 2 шт.

Крабові палички – 2-3 шт залежно від розміру.

Для заправки:

Соєвий соус

Майонез

Кунжутні насіння за бажанням

Спосіб приготування:

Огірки наріжте тонкими смужками за допомогою овочечистки. Потім ножем наріжте їх соломкою. Крабові палички розберіть на волокна вилкою. Заправте салат соєвим соусом та майонезом. За бажання можна додати кунжутного насіння. Легкий та смачний салат на вечерю готовий. Смачного!

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