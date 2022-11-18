Легкий та корисний салат всього з двох інгредієнтів: найпростіший рецепт
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Вам знадобиться мінімум інгредієнтів
Наприкінці робочого дня так хочеться порадувати себе чимось смачним, але водночас не перевантажувати шлунок тяжкою їжею. З цим завданням чудово впораються різні варіації легких салатів, які є ідеальним варіантом для вечері: смачні, легкі та поживні.
Фуд-блогер Настя Монахова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася салатом, для приготування якого знадобиться лише два основні інгредієнти.
Складові:
Для салату:
- Огірок — 2 шт.
- Крабові палички – 2-3 шт залежно від розміру.
Для заправки:
- Соєвий соус
- Майонез
- Кунжутні насіння за бажанням
Спосіб приготування:
- Огірки наріжте тонкими смужками за допомогою овочечистки. Потім ножем наріжте їх соломкою.
- Крабові палички розберіть на волокна вилкою.
- Заправте салат соєвим соусом та майонезом. За бажання можна додати кунжутного насіння. Легкий та смачний салат на вечерю готовий. Смачного!
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