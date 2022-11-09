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Дивовижне печиво зі смачним сюрпризом усередині: готується неймовірно просто (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Домашнє печиво набагато смачніше за куплене в магазині Новина оновлена 09 листопада 2022, 16:11
Домашнє печиво набагато смачніше за куплене в магазині. Фото pikabu.ru

Рецепт цього печива дуже простий, а смак просто підкорить ваші рецептори

Багато солодощів, які ми звикли купувати в магазині, легко можна приготувати в домашніх умовах. Те ж домашнє печиво робиться досить просто, але текстура та смак виходять дивовижними.

Рецептом смачного домашнього печива із сюрпризом усередині – начинкою з Nutella ("Нутелли") – ділиться фудблог rum_bam_bar у Instagram. Випічку можна подавати до чаю чи кави або вживати просто так.

Рецепт печива з шоколадом та "Нутеллою"

Складові:

  • Вершкове масло кімнатної температури – 110 г
  • Цукор – 50 г (можна суміш коричневого та білого)
  • Борошно — 170 г
  • Крохмаль – 2 ст. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Сіль — щіпка
  • Шоколадні дропси (від 50% какао) – 75 г
  • "Нутелла" — 10-12 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. На дошку з пергаментом викласти чайною ложкою 10 порцій "Нутелли" та поставити в морозилку на годину.
  2. Змішати масло з цукром та яйцем.
  3. Додати просіяне борошно, крохмаль, соду і сіль. Вимішати до однорідності.
  4. Додати дропси і перемішати.
  5. Упакувати в харчову плівку або пакет і відправити в холодильник на годину.
  6. Духовку розігріти на 175 градусів.
  7. Розділити тісто на 10 шматочків.
  8. Кожен шматочок тіста відкриваємо, кладемо всередину заморожену порцію Нутелли і формуємо печиво.
  9. Викладаємо печиво на відстані один від одного.
  10. Відправляємо в духовку на 175 градусів на 15-20 хвилин, доки не стане золотитися.
  11. Даємо охолонути.

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#Рецепт #Печиво