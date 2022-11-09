Дивовижне печиво зі смачним сюрпризом усередині: готується неймовірно просто (відео)

Рецепт цього печива дуже простий, а смак просто підкорить ваші рецептори

Багато солодощів, які ми звикли купувати в магазині, легко можна приготувати в домашніх умовах. Те ж домашнє печиво робиться досить просто, але текстура та смак виходять дивовижними.

Рецептом смачного домашнього печива із сюрпризом усередині – начинкою з Nutella ("Нутелли") – ділиться фудблог rum_bam_bar у Instagram. Випічку можна подавати до чаю чи кави або вживати просто так.

Рецепт печива з шоколадом та "Нутеллою"

Складові:

Вершкове масло кімнатної температури – 110 г

Цукор – 50 г (можна суміш коричневого та білого)

Борошно — 170 г

Крохмаль – 2 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Сода – 1/2 ч. л.

Сіль — щіпка

Шоколадні дропси (від 50% какао) – 75 г

"Нутелла" — 10-12 ч. л.

Спосіб приготування:

На дошку з пергаментом викласти чайною ложкою 10 порцій "Нутелли" та поставити в морозилку на годину. Змішати масло з цукром та яйцем. Додати просіяне борошно, крохмаль, соду і сіль. Вимішати до однорідності. Додати дропси і перемішати. Упакувати в харчову плівку або пакет і відправити в холодильник на годину. Духовку розігріти на 175 градусів. Розділити тісто на 10 шматочків. Кожен шматочок тіста відкриваємо, кладемо всередину заморожену порцію Нутелли і формуємо печиво. Викладаємо печиво на відстані один від одного. Відправляємо в духовку на 175 градусів на 15-20 хвилин, доки не стане золотитися. Даємо охолонути.

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