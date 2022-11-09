Дивовижне печиво зі смачним сюрпризом усередині: готується неймовірно просто (відео)
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Рецепт цього печива дуже простий, а смак просто підкорить ваші рецептори
Багато солодощів, які ми звикли купувати в магазині, легко можна приготувати в домашніх умовах. Те ж домашнє печиво робиться досить просто, але текстура та смак виходять дивовижними.
Рецептом смачного домашнього печива із сюрпризом усередині – начинкою з Nutella ("Нутелли") – ділиться фудблог rum_bam_bar у Instagram. Випічку можна подавати до чаю чи кави або вживати просто так.
Рецепт печива з шоколадом та "Нутеллою"
Складові:
- Вершкове масло кімнатної температури – 110 г
- Цукор – 50 г (можна суміш коричневого та білого)
- Борошно — 170 г
- Крохмаль – 2 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Сіль — щіпка
- Шоколадні дропси (від 50% какао) – 75 г
- "Нутелла" — 10-12 ч. л.
Спосіб приготування:
- На дошку з пергаментом викласти чайною ложкою 10 порцій "Нутелли" та поставити в морозилку на годину.
- Змішати масло з цукром та яйцем.
- Додати просіяне борошно, крохмаль, соду і сіль. Вимішати до однорідності.
- Додати дропси і перемішати.
- Упакувати в харчову плівку або пакет і відправити в холодильник на годину.
- Духовку розігріти на 175 градусів.
- Розділити тісто на 10 шматочків.
- Кожен шматочок тіста відкриваємо, кладемо всередину заморожену порцію Нутелли і формуємо печиво.
- Викладаємо печиво на відстані один від одного.
- Відправляємо в духовку на 175 градусів на 15-20 хвилин, доки не стане золотитися.
- Даємо охолонути.
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