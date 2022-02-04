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Смак дитинства: рецепт неймовірно ніжного печива "Хворост", яке тане у роті

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Рецепт хрусткого "хворосту" Новина оновлена 04 лютого 2022, 11:51
Рецепт хрусткого "хворосту"

Це повітряне печиво буквально тане у роті.

Кожен з нас іноді хоче побалувати себе смачною домашньою випічкою. При цьому витрачати на її приготування багато часу не хочеться. У такому разі радимо спробувати приготувати смачний шоколадний торт у мікрохвильовій печі, на який у вас піде всього три хвилини. Або ж рекомендуємо освіжити в пам’яті смак "десерту" дитинства і побалувати себе ніжним печивом "Хворост", що тане у роті, яке також готується дуже швидко.

Рецепт опублікували у кулінарному блозі foody_clubs.

Інгредієнти:

  • Яйця — 2 штуки
  • Цукор – 4 ст. ложки
  • Молоко — 100 Грам
  • Масло вершкове – 2 ст. ложки
  • Борошно — 400 грам
  • Рослинна олія — 1 склянка

Приготування:

  1. Збийте яйця, поступово додаючи в них борошно.
  2. Розтопіть вершкове масло і розчиніть в ньому цукор.
  3. Влийте отриману суміш у борошно, потім влийте молоко. Замісити тісто.
  4. Заберіть кулю тесту в холодильник на 15 хвилин. Потім розкатайте дуже тонко, приблизно 2 мм.
  5. Розріжте великим ножем тісто на прямокутники, в центрі зробіть надрізи та протягніть один кінець через дірку.
  6. У глибокій сковороді або каструлі розігрійте олію. Обсмажуйте "хворост" по 10-15 секунд з кожного боку до рум’яного кольору. Важливо: не перегрівайте олію, інакше печиво підгорить.
  7. Готове печиво присипте цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт імбирного печива від Євгена Клопотенка.

Теги:
#Рецепт #Печиво
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