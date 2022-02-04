Смак дитинства: рецепт неймовірно ніжного печива "Хворост", яке тане у роті

Це повітряне печиво буквально тане у роті.

Кожен з нас іноді хоче побалувати себе смачною домашньою випічкою. При цьому витрачати на її приготування багато часу не хочеться. У такому разі радимо спробувати приготувати смачний шоколадний торт у мікрохвильовій печі, на який у вас піде всього три хвилини. Або ж рекомендуємо освіжити в пам’яті смак "десерту" дитинства і побалувати себе ніжним печивом "Хворост", що тане у роті, яке також готується дуже швидко.

Рецепт опублікували у кулінарному блозі foody_clubs.

Інгредієнти:

Яйця — 2 штуки

Цукор – 4 ст. ложки

Молоко — 100 Грам

Масло вершкове – 2 ст. ложки

Борошно — 400 грам

Рослинна олія — 1 склянка

Приготування:

Збийте яйця, поступово додаючи в них борошно. Розтопіть вершкове масло і розчиніть в ньому цукор. Влийте отриману суміш у борошно, потім влийте молоко. Замісити тісто. Заберіть кулю тесту в холодильник на 15 хвилин. Потім розкатайте дуже тонко, приблизно 2 мм. Розріжте великим ножем тісто на прямокутники, в центрі зробіть надрізи та протягніть один кінець через дірку. У глибокій сковороді або каструлі розігрійте олію. Обсмажуйте "хворост" по 10-15 секунд з кожного боку до рум’яного кольору. Важливо: не перегрівайте олію, інакше печиво підгорить. Готове печиво присипте цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт імбирного печива від Євгена Клопотенка.