Варенички для лінивих за 30 хвилин: швидкий рецепт смаколиків, від якої будуть у захваті навіть діти (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви можете нашвидкуруч приготувати їх на сніданок чи обід
Взагалі, вареники — корисна і проста в приготуванні страва. А ліниві вареники ще й дуже швидка!
Рецепт лінивих вареників від української фудблогерки Анни (anny.cooking) здивує вас своєю простотою та відмінним смаком.
Як приготувати ліниві вареники
Інгредієнти на порцію для 2-х:
- 350 г кисломолочного сиру (бажано сухого)
- 1 яйце
- 2 ст.л. цукру
- дрібка солі
- 3 ст.л. манної крупи
- 2 ст.л. борошна
- борошно для присипки поверхні
- сметана/ягоди/згущене молоко/варення для подачі
Приготування:
- З‘єднуємо сир, яйце, сіль, цукор і розтираємо ложкою об стінки миски, додаємо манну крупу, борошно, замішуємо і залишаємо на 10-15 хв, манка забере зайву вологу.
- Викладаємо сирне тісто на присипану борошном поверхню, ділимо на 4 частини, кожну розкатуємо в тонку ковбаску і нарізаємо на маленькі шматочки. Робимо з них кульки і викладаємо на присипану борошном дошку.
- Відварюємо в підсоленій киплячій воді протягом 2-х хвилин від закипання.
Раніше фудблогерка поділилася ще одним цікавим і простим рецептом лінивих вареників з кисломолочним сиром. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.