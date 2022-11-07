Варенички для лінивих за 30 хвилин: швидкий рецепт смаколиків, від якої будуть у захваті навіть діти (відео)

Ви можете нашвидкуруч приготувати їх на сніданок чи обід

Взагалі, вареники — корисна і проста в приготуванні страва. А ліниві вареники ще й дуже швидка!

Рецепт лінивих вареників від української фудблогерки Анни (anny.cooking) здивує вас своєю простотою та відмінним смаком.

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти на порцію для 2-х:

350 г кисломолочного сиру (бажано сухого)

1 яйце

2 ст.л. цукру

дрібка солі

3 ст.л. манної крупи

2 ст.л. борошна

борошно для присипки поверхні

сметана/ягоди/згущене молоко/варення для подачі

Приготування:

З‘єднуємо сир, яйце, сіль, цукор і розтираємо ложкою об стінки миски, додаємо манну крупу, борошно, замішуємо і залишаємо на 10-15 хв, манка забере зайву вологу. Викладаємо сирне тісто на присипану борошном поверхню, ділимо на 4 частини, кожну розкатуємо в тонку ковбаску і нарізаємо на маленькі шматочки. Робимо з них кульки і викладаємо на присипану борошном дошку. Відварюємо в підсоленій киплячій воді протягом 2-х хвилин від закипання.

Раніше фудблогерка поділилася ще одним цікавим і простим рецептом лінивих вареників з кисломолочним сиром. Виходять лінивці дуже ніжними та смачними, як у дитинстві.