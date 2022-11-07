Як приготувати сирну запіканку, щоб вона вийшла ідеальною: вся справа в заливці (відео)
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Що може бути смачніше ніжної, повітряної та ароматної сирної запіканки
Сирна запіканка — проста і зрозуміла страва (але від цього не менш смачна), яку часто подають на сніданок. Зробити запіканку з сиру можна навіть без борошна. Ідеального смаку та приємного хрускоту допоможе досягти особлива заливка.
Рецептом сирної запіканки із заливкою поділилася фудблогерка Юлія Василюк у Instagram. Запіканка виходить смачною, ніжною та повітряною, а сметанна заливка надає їй незвичайну текстуру і створює дивовижну скоринку зверху.
Рецепт сирної запіканки зі сметанною заливкою
Складові:
- 700-750 сиру
- 4 столові ложки цукру
- 3 яйця
- 6 столових манки
- 100 г сметани
- 40 г вершкового масла
- родзинки за бажанням
Заливка зверху:
- сметана
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Все окрім вершкового масла складаємо в миску і пробиваємо блендером.
- Потім розтоплюємо масло і додаємо в сирну масу, перемішуємо.
- Зверху покриваємо сметаною і присипаємо цукровою пудрою, щоб вийшла дуже смачна скоринка.
- Випікаємо при 170 градусах 50 хвилин.
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