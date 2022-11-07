Як приготувати сирну запіканку, щоб вона вийшла ідеальною: вся справа в заливці (відео)

Що може бути смачніше ніжної, повітряної та ароматної сирної запіканки

Сирна запіканка — проста і зрозуміла страва (але від цього не менш смачна), яку часто подають на сніданок. Зробити запіканку з сиру можна навіть без борошна. Ідеального смаку та приємного хрускоту допоможе досягти особлива заливка.

Рецептом сирної запіканки із заливкою поділилася фудблогерка Юлія Василюк у Instagram. Запіканка виходить смачною, ніжною та повітряною, а сметанна заливка надає їй незвичайну текстуру і створює дивовижну скоринку зверху.

Рецепт сирної запіканки зі сметанною заливкою

Складові:

700-750 сиру

4 столові ложки цукру

3 яйця

6 столових манки

100 г сметани

40 г вершкового масла

родзинки за бажанням

Заливка зверху:

сметана

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Все окрім вершкового масла складаємо в миску і пробиваємо блендером. Потім розтоплюємо масло і додаємо в сирну масу, перемішуємо. Зверху покриваємо сметаною і присипаємо цукровою пудрою, щоб вийшла дуже смачна скоринка. Випікаємо при 170 градусах 50 хвилин.

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