Як із звичайного салату з капусти зробити шикарну страву: незвичайний рецепт
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Додайте до страви адигейський сир
Восени так хочеться отримати більше вітамінів і порадувати себе салатами зі свіжих овочів. Салат зі свіжої капусти — практично обов’язкова страва кожного українця. Але що робити, якщо класичний салат уже набрид? Рекомендуємо додати до страви лише один незвичайний інгредієнт, завдяки якому вона заграє новими фарбами.
Салат з молодої капусти та сиру: рецепт
Складові:
- капуста свіжа — 300 гр.;
- сир адигейський — 100 гр.;
- огірок свіжий (середній) – 1 шт.;
- перець солодкий болгарський – 1 шт.;
- ікра тріски — 200 гр.;
- сік лимонний свіжий 1 ст. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Очищену і вимиту капусту потрібно нашаткувати і скласти в глибоку миску, пишуть Белновини.
- Додайте сіль (але врахуйте, що ікра теж може бути солоною, тому не старайтеся), розімніть овоч, а потім злийте зайвий сік.
- Огірок натріть на велику тертку або наріжте соломкою. Після того, як з нього підуть надлишки соку, змішайте його з капустою.
- Далі нарізаємо середніми кубиками болгарський перець, адигейський сир, дрібно ріжемо зелень і змішуємо всі інгредієнти.
- На фінальному етапі додаємо тріскову ікру, після чого приправляємо соком лимона і перемішуємо салат.
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