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Як із звичайного салату з капусти зробити шикарну страву: незвичайний рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Так капусту ви ще не готували Новина оновлена 10 листопада 2022, 12:45
Так капусту ви ще не готували. Фото lafoy.ru

Додайте до страви адигейський сир

Восени так хочеться отримати більше вітамінів і порадувати себе салатами зі свіжих овочів. Салат зі свіжої капусти — практично обов’язкова страва кожного українця. Але що робити, якщо класичний салат уже набрид? Рекомендуємо додати до страви лише один незвичайний інгредієнт, завдяки якому вона заграє новими фарбами.

Салат з молодої капусти та сиру: рецепт

Складові:

  • капуста свіжа — 300 гр.;
  • сир адигейський — 100 гр.;
  • огірок свіжий (середній) – 1 шт.;
  • перець солодкий болгарський – 1 шт.;
  • ікра тріски — 200 гр.;
  • сік лимонний свіжий 1 ст. л.;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очищену і вимиту капусту потрібно нашаткувати і скласти в глибоку миску, пишуть Белновини.
  2. Додайте сіль (але врахуйте, що ікра теж може бути солоною, тому не старайтеся), розімніть овоч, а потім злийте зайвий сік.
  3. Огірок натріть на велику тертку або наріжте соломкою. Після того, як з нього підуть надлишки соку, змішайте його з капустою.
  4. Далі нарізаємо середніми кубиками болгарський перець, адигейський сир, дрібно ріжемо зелень і змішуємо всі інгредієнти.
  5. На фінальному етапі додаємо тріскову ікру, після чого приправляємо соком лимона і перемішуємо салат.

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#Рецепт #Капуста