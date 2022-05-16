Рецепт курячих крилець, як з KFC: приготувати вдома дешевше та смачніше
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Крильця виходять такими неймовірними на смак, що просто неможливо зупинитися
Курячі крильця, запечені в кисло-солодкому соусі просто не можуть вийти несмачними. А найкраще в них те, що їх легко можна приготувати вдома такими ж на смак, як у ресторанах швидкого харчування. Погодьтеся, що вони особливо смачні.
"Телеграф" публікує вам рецепт неймовірних крилець в кисло-солодкому соусі, як з KFC.
Інгредієнти:
- крила курячі — 2 кг;
- рослинна олія — 0,5 літра;
- яйця — 3 шт.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- кукурудзяний крохмаль — 100 г;
- згущене молоко — 80 г;
- майонез — 100 г;
- арахісова паста — 20 г;
- спеції — 5 г;
- яблучний оцет — 20 г;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Курку очистіть від хрящиків та інших зайвих частин. Потім крила слід помістити на 20 хвилин у маринад зі згущеного молока, майонезу, оцту, пасти та спецій, пише inoeda.com.
- В окремій мисці збийте три яйця. В іншу тарілку слід насипати крохмаль, щоб крила під час приготування не підгоряли. У третій мисці потрібно підготувати панірувальні сухарі.
- Крильця бажано спочатку обмокнути в крохмалі, потім в яйці, а в останню чергу в панірувальних сухарях.
- Готувати крила треба у сотейнику. У нього треба налити олію для фритюру, яку слід довести до 200 градусів. Після цього можна обсмажувати крильця.
- Смажити їх потрібно приблизно 5-7 хвилин. Як тільки з’явиться золотиста скоринка, перекладіть курку на паперову серветку, щоб позбавитися надлишків олії. Смачного!
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