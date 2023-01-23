Как из обычного салата из капусты сделать шикарное блюдо: необычный рецепт

Добавьте в блюдо адыгейский сыр

Осенью так хочется получить побольше витаминов и порадовать себя салатами из свежих овощей. Салат из свежей капусты — практически обязательное блюдо на столе каждого украинца. Но что делать, если классический салат уже надоел? Рекомендуем добавить в блюдо всего один необычный ингредиент, благодаря которому оно заиграет новыми красками.

Салат из молодой капусты и сыра: рецепт

Ингредиенты:

капуста свежая — 300 гр.

сыр адыгейский — 100 гр.

огурец свежий (средний) – 1 шт.

перец болгарский сладкий – 1 шт.

икра трески — 200 гр.

сок лимонный свежий 1 ст. л.

соль по вкусу

Способ приготовления:

Очищенную и вымытую капусту нужно нашинковать и сложить в глубокую миску, пишут Белновости. Добавьте соль (но учтите, что икра тоже может оказаться соленой, поэтому не усердствуйте), разомните овощ, а затем слейте лишний сок. Огурец натрите на крупную терку или нарежьте соломкой. После того как с него уйдут излишки сока, смешайте его с капустой. Дальше нарезаем средними кубиками болгарский перец, адыгейский сыр, мелко режем зелень и смешиваем все ингредиенты. На финальном этапе добавляем тресковую икру, после чего приправляем все соком лимона и перемешиваем салат.

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