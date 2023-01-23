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Как из обычного салата из капусты сделать шикарное блюдо: необычный рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Так капусты вы еще не готовили Новость обновлена 23 января 2023, 12:34
Так капусты вы еще не готовили. Фото lafoy.ru

Добавьте в блюдо адыгейский сыр

Осенью так хочется получить побольше витаминов и порадовать себя салатами из свежих овощей. Салат из свежей капусты — практически обязательное блюдо на столе каждого украинца. Но что делать, если классический салат уже надоел? Рекомендуем добавить в блюдо всего один необычный ингредиент, благодаря которому оно заиграет новыми красками.

Салат из молодой капусты и сыра: рецепт

Ингредиенты:

  • капуста свежая — 300 гр.
  • сыр адыгейский — 100 гр.
  • огурец свежий (средний) – 1 шт.
  • перец болгарский сладкий – 1 шт.
  • икра трески — 200 гр.
  • сок лимонный свежий 1 ст. л.
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очищенную и вымытую капусту нужно нашинковать и сложить в глубокую миску, пишут Белновости.
  2. Добавьте соль (но учтите, что икра тоже может оказаться соленой, поэтому не усердствуйте), разомните овощ, а затем слейте лишний сок.
  3. Огурец натрите на крупную терку или нарежьте соломкой. После того как с него уйдут излишки сока, смешайте его с капустой.
  4. Дальше нарезаем средними кубиками болгарский перец, адыгейский сыр, мелко режем зелень и смешиваем все ингредиенты.
  5. На финальном этапе добавляем тресковую икру, после чего приправляем все соком лимона и перемешиваем салат.

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#Рецепт #Капуста