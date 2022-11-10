Еще один популярный овощ вырос в цене на 25%: чего ждать в ближайшее время

В настоящее время спрос на этот продукт гораздо выше, чем раньше

Среди ряда овощей, успевших значительно подорожать за последние месяцы, есть и такой популярный продукт как картофель. Только за последнюю неделю стоимость выросла на 25% после того, как в течение октября овощ только дешевел.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit. Как отмечается, главная причина роста цен на картофель — увеличение спроса на продукцию и общее сокращение в хозяйствах запасов этого овоща, непригодного для долгого хранения. Таким образом, еще в октябре такого сильного спроса на картофель не было, и цены на него падали.

В настоящее время у фермеров закупают для продажи картофель по цене в пределах 5-9 гривен за килограмм, что примерно на 26% дороже, чем в конце прошлой недели. К тому же крупные производители пытаются сдерживать активную продажу картофеля, и это также приводит к значительному росту цены.

В результате на сегодняшний момент картофель в Украине в среднем в 1,5 раза дороже, чем в тот же период прошлого года. Считается, что на этом рост стоимости продукции пока не остановится.

Как сообщал "Телеграф" ранее, несмотря на ряд подорожаний популярных продуктов в магазинах, есть и те, что значительно подешевели в цене.