Ще один популярний овоч зріс у ціні на 25%: чого чекати найближчим часом

Наразі попит на цей продукт набагато вищий, ніж раніше

Серед низки овочей, які встигли значно подорожчати за останні місяці, є й такий популярний продукт як картопля. Наразі тільки за останній тиждень вартість зросла на 25% після того, як протягом жовтня овоч тільки дешевів.

Про це повідомили аналітики платформи EastFruit. Як зазначається, головною причиною зростання цін на картоплю є збільшення попиту на продукцію та загальне скорочення в господарствах запасів цього овоча, непридатного для довгого зберігання. Таким чином ще в жовтні такого сильного попиту на картоплю не було, і ціни на неї падали.

Наразі у фермерів закуповують для продажу картоплю по ціні в межах 5-9 гривень за кілограм, що приблизно на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. До того ж великі виробники намагаються стримувати активний продаж картоплі, і це такж призводить до значного зростання ціни.

У результі на сьогоднішній момент картопля в Україні в середньому в 1,5 раза дорожча, ніж у той самий період минулого року. Вважається, що на цьому зростання вартості продукти поки не зупиниться.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, незважаючи на низку подорожчань популярних продуктів у магазинах, є й ті, що значно подешевшали в ціні.