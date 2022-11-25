В Україні подешевшали одразу п’ять популярних овочів: які зараз ціни у супермаркетах

Найбільше змінилися ціни на огірки

У листопаді в Україні подешевшала низка продуктів, а також стався обвал цін відразу на кілька овочів, які користуються популярністю серед покупців у супермаркетах. Цінники на один з овочів упав більш ніж на 35 гривень.

За останній місяць значно впали ціни на огірки, молоду картоплю, болгарський перець, моркву, а також буряки. Найбільша зміна вартості торкнулася огірків і болгарський перець. Про це повідомляє сайт Мінфін.

До кінця листопада огірки продають у великих українських супермаркетах у середньому по 66,45 грн/кг. Зазначимо, що місяцем раніше встановлена на них ціна становила 77,68 грн/кг. Таким чином, різниця становила 11,23 грн. Тепличні огірки тим часом впали у ціні на 15,06 грн за цей період. Їх продають у середньому за 58,90 грн/кг. Колючі огірки подешевшали зі 109,56 грн/кг до 72,90 грн/кг, тобто на 36,66 грн.

Ціни на огірки

Болгарський перець також впав у ціні в період з жовтня по листопад. На сьогодні його середня ціна у супермаркетах становить 141,27 грн/кг. Зазначимо, що місяцем раніше кілограм цього овочу коштував покупцям 152,80 грн. Таким чином, з жовтня по листопад болгарський перець подешевшав на 11,53 грн.

Ціни на болгарський перець

Ціни на моркву також знизилися у листопаді порівняно з минулим місяцем. Наразі овоч продають у магазинах у середньому по 22,87 грн/кг. У жовтні ціна становила 24,91 грн/кг. Таким чином за місяць овоч став дешевшим на 2,04 грн.

Ціни на моркву

Молода картопля впала в ціні практично на гривню. Наразі овоч обходиться покупцям у супермаркетах у 11,60 грн/кг.

Ціни на молоду картоплю

Також з жовтня по листопад трохи подешевшали буряки. Середня вартість овочів у магазинах зараз становить 12,65 грн/кг. Раніше кілограм буряка продавали по 13,41 грн/кг. Різниця становила 76 копійок.

Ціни на буряки

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що в Україні подешевшає низка популярних продуктів. Експерти розповіли, з чим це пов’язано і коли очікується обвал цін.