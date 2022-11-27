В Украине подешевели популярные фрукты: какие цены в супермаркетах и где выгоднее купить

Больше всего подешевели мандарины

В ноябре в Украине произошло падение цен на ряд продуктов, которые пользуются спросом среди покупателей в супермаркетах. Так, например, по сравнению с прошлым месяцем, снизилась цена на сразу пять популярных овощей.

Однако в текущем месяце произошло падение цен не только на овощи. Крупные украинские супермаркеты обновили цены на фрукты. Стало известно, сколько стоят цитрусовые, бананы и яблоки в конце ноября, и в какой торговой сети они дешевле. Так, согласно данным сайта Минфин, больше всего цены снизились на цитрусовые.

Сколько стоят лимоны

В настоящее время килограмм лимонов в украинских супермаркетах можно приобрести в среднем за 59,72 грн. При этом, дешевле всего они продаются в "Ашане" и "Метро".

Цены на лимоны в супермаркетах

Отметим, что среднемесячная цена на данный продукт в октябре 2022 составляла 70,82 грн.

Стоимость апельсинов в конце ноября

Еще месяц назад за килограмм этих сладких фруктов нужно было в среднем отдать 80 гривен. В текущем средний ценник на них снизился до 64,80 грн. При этом, дешевле всего его продают таких сетях супермаркетов, как "Варус" и "Ашан".

Цены на апельсины

Мандарины

Значительнее всего, по сравнению с прошлым месяцем, упали цены на данный фрукт. Если в среднем в октябре его можно было купить по цене в 100 грн., то к концу ноября за килограмм мандаринов попросят 55,60 грн.

Цены на мандарины

Актуальные цены на бананы

Средняя стоимость бананов упала с 63,45 грн/кг до 59,90 грн/кг. Они продаются по одинаковой цене в таких супермаркетах, как "Ашан", "Метро" и "Новус".

Цены на бананы

Напомним, ранее мы писали о том, чего украинцам ожидать от цен на продукты в декабре.

Также мы сообщали о том, какие продукты могут подорожать из-за ракетных обстрелов Украины.