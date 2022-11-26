Цены на популярные продукты поползли вверх: чего ждать украинцам в декабре

Молочные продукты, мясо, кондитерка и овощи будут дорожать и в течение первого месяца зимы

Этой осенью расценки на некоторые виды популярных среди украинцев продуктов существенно увеличились в цене. Кроме куриных яиц, ценники стали больше и на другие товары продуктовой корзины.

Как рассказал заместитель председателя во Всеукраинском аграрном совете Денис Марчак, в декабре в украинских магазинах и на рынках подорожают продукты питания, для производства и хранения которых необходимо большое количество электроэнергии. В частности, речь идет о таких товарах:

мясо – на 7–10%;

молочка – на 10–15%;

кондитерка – 12%;

хлеб и подсолнечное масло – на 10%;

овощи, используемые для борщового набора – на 15–20%.

По словам эксперта, из-за того, что производители прибегают к применению генераторов на топливе, как хранение, так и производство товаров обходится примерно в пять раз дороже обычного.

"Мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории", — пояснил он.

Что касается цен на фрукты, то они, вероятнее всего, останутся на нынешнем уровне, независимо от того, импортные они или отечественные.

Что будет с ценами в декабре

Эксперт Светлана Пашко уверяет, что, благодаря хорошему урожаю зерновых культур, подорожание муки и многих видов круп замедлится и до конца года могут даже подешеветь до 5%.

Что касается дефицита какой-либо определенной категории пищевых продуктов, его аналитики не прогнозируют.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие популярные продукты в украинских супермаркетах подешевели в ноябре.