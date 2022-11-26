Ціни на популярні продукти поповзли вгору: чого українцям чекати у грудні
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Молочні продукти, м'ясо, кондитерка та овочі дорожчатимуть і впродовж першого місяця зими
Цієї осені розцінки на деякі види популярних серед українців продуктів суттєво збільшилися в ціні. Окрім курячих яєць, цінники стали більшими й на інші товари продуктового кошика.
Як розповів заступник голови у Всеукраїнській аграрній раді Денис Марчак, у грудні в українських магазинах та на ринках здорожчають продукти харчування, для виробництва та зберігання котрих необхідна велика кількість електроенергії. Зокрема, мова йде про такі товари:
- м’ясо — на 7–10%;
- молочка — на 10–15%;
- кондитерка — 12%;
- хліб і соняшникова олія — на 10%;
- овочі, що використовуються для борщового набору — на 15–20%.
За словами експерта, через те, що виробники вдаються до застосування генераторів на паливі, як зберігання, так і виробництво товарів обходиться приблизно у п'ять разів дорожче, аніж зазвичай.
"Ми будемо спостерігати подорожчання ряду продуктів на 10–15% залежно від категорії, — пояснив він.
Що стосується цін на фрукти, то вони, ймовірніше за все, залишаться на теперішньому рівні, незалежно від того імпортні вони, чи вітчизняні.
Що буде з цінами у грудні
Експертка Світлана Пашко запевняє, що, завдяки хорошому врожаю зернових культур, здорожчання борошна та багатьох видів круп сповільниться і до кінця року можуть навіть здешевшати до 5%.
Що стосується дефіциту якоїсь певної категорії харчових продуктів, то його аналітики не прогнозують.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які популярні продукти в українських супермаркетах подешевшали у листопаді.