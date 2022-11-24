Цены быстро поползут вверх? Что подорожает больше всего из-за ракетных ударов рф

Уже в декабре цены на овощи могут поползти вверх, а молочной продукции и популярных видов мяса станет гораздо меньше

На фоне проблем с электричеством из-за массированных ракетных атак со стороны россии, на рынках и в магазинах Украины может стать меньше популярных среди украинцев продуктов. Жителей страны предупреждают о вероятном дефиците многих видов мяса и молочных продуктов, а также удорожании овощей.

Как пишет издание UBR.ua, российские ракетные атаки и отключение электроэнергии дестабилизируют работу производителей подавляющего большинства пищевых товаров и увеличивают их себестоимость.

По словам исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, из-за нестабильной ситуации, связанной с обстрелами, производители вынужденно снижают объемы производства для уменьшения затрат. Сейчас предприятия делают все возможное, чтобы закупить необходимое количество генераторов для бесперебойной работы, но пока их не хватает.

Что касается одного из самых популярных среди украинцев видов мяса, свинины, то руководитель аналитического отдела ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская отмечает, что уже месяц переработчики страдают от отказов на охлажденную свинину, перенос поставок, а также вынужденными просмотрами графиков производства.

"Производители и переработчики вынуждены идти на такие затраты, поскольку длительное отключение электроэнергии приводит к большим производственным потерям и более высокой себестоимости продукции", — пояснила эксперт.

С "молочкой" сейчас тоже "не сладко". В частности, директор "Союза молочных предприятий Украины" Арсен Дидур рассказал, что сейчас самое плохое положение у молочных заводов, специализирующихся на производстве с бесперебойным электроснабжением.

Эксперт уверяет, что перебои с электричеством на предприятиях повлекло огромные потери большого количества молочного сырья, а также готовой продукции. одновременно систематическая работа на генераторах, спровоцирует зачное подорожание этого типа товаров.

"Молокозаводы будут вынуждены прекратить прием молока, а производители молока, не имея сбыта, будут лишаться поголовья", — сказал он.

Кроме этого, украинцам следует готовиться и к увеличению цен на овощи. Согласно предварительным прогнозам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, этот популярный товар может подорожать до 20%.

По его словам, хранилища, где хранятся овощи, нужно постоянно отапливать, в то же время некоторые помещения наоборот — охлаждать. Для этого требуется бесперебойная работа электричества. Если там на систематической основе, в качестве альтернативы, будут использовать дизельные генераторы, то это существенно отразится на цене. Уже в первые месяцы зимы цены могут подскочить на 15-20%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на удорожание популярных товаров, в Украине подешевело сало.

Также напомним, что в украинских супермаркетах упали цены на два популярных продукта: сахар и подсолнечное масло.