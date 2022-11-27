В Україні подешевшали популярні фрукти: які ціни в супермаркетах і де вигідніше купити

Найбільше подешевшали мандарини

У листопаді в Україні сталося падіння цін на низку продуктів, які мають попит серед покупців у супермаркетах. Так, наприклад, порівняно з минулим місяцем, знизилася ціна на одразу п’ять популярних овочів.

Проте цього місяця сталося падіння цін не лише на овочі. Великі українські супермаркети відновили ціни на фрукти. Стало відомо, скільки коштують цитрусові, банани та яблука наприкінці листопада, і в якій торговій мережі вони дешевші. Так, за даними сайту Мінфін, найбільше ціни знизилися на цитрусові.

Скільки коштують лимони

Наразі кілограм лимонів в українських супермаркетах можна придбати в середньому за 59,72 грн. При цьому, найдешевше вони продаються в "Ашані" та "Метро".

Ціни на лимони у супермаркетах

Зазначимо, що середньомісячна ціна на цей продукт у жовтні 2022 року становила 70,82 грн.

Вартість апельсинів наприкінці листопада

Ще місяць тому за кілограм цих солодких фруктів треба було загалом віддати 80 гривень. Нині середній цінник на них знизився до 64,80 грн. При цьому найдешевше його продають таких мережах супермаркетів, як "Варус" та "Ашан".

Ціни на апельсини

Мандарини

Найзначніше, порівняно з минулим місяцем, знизилися ціни на цей фрукт. Якщо в середньому у жовтні його можна було купити за ціною 100 грн., то до кінця листопада за кілограм мандаринів попросять 55,60 грн.

Ціни на мандарини

Актуальні ціни на банани

Середня вартість бананів впала із 63,45 грн/кг до 59,90 грн/кг. Вони продаються за однаковою ціною у таких супермаркетах, як "Ашан", "Метро" та "Новус".

Ціни на банани

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на що українцям чекати від цін на продукти в грудні.

Також ми повідомляли про те, які продукти можуть подорожчати через ракетні обстріли України.