В Украине подорожает один из самых популярных овощей: когда изменятся цены

Цены на овощ будут напрямую зависеть от погоды этой зимой

Ближе к зиме в Украине начали расти цены многие популярные овощи. В том числе выросли ценники и на картофель. Однако в ближайшие несколько месяцев некоторые факторы могут повлиять на дальнейшее увеличение его стоимости.

По данным сайта Минфин, в конце ноября цены на картошку повысились до 10,33 гривен за килограмм. Отмечается, что месяцем ранее его стоимость составляла 9,09 грн/кг. Также подорожал розовый картофель. Ценник за месяц изменился с 10,07 грн/кг до 10,70 грн/кг. В то же время спад цен зафиксирован на молодой картофель. Стоимость упала с 12,51 грн/кг до 11,60 грн/кг в период с октября по ноябрь.

Фермеры объясняют, что сейчас продажу овоща активно ведут те хозяйства, которым негде хранить урожай. Кроме того, на рынке сейчас предложение превышает спрос. По их словам, далее рост цен на картошку может произойти зимой под влиянием сразу нескольких факторов. Об этом сообщает издание Тoday.

Традиционно, цены на картофель растут зимой, начиная с февраля, потому как урожай в хранилищах начинает портиться и его стараются поскорее распродать. Этой зимой ситуация будет сложнее, поскольку хранилища нужно отапливать, что сложно сделать в условиях блэкаута.

Фермеры отмечают, что цены на картофель будут зависеть напрямую от погоды. То есть подорожание прогнозируется в период сильных морозов и снегопадов. Однако раньше февраля этого случится не должно.

Напомним, что в ноябре в Украине упали цены на несколько популярных продуктов. "Телеграф" рассказал, сколько сейчас они стоят в крупных украинских супермаркетах.