У магазинах подешевшали три популярні продукти: названо нові ціни

Найбільше змінилися ціни на сало

Після листопадового падіння цін на велику кількість продуктів в Україні вартість деяких з них продовжила змінюватися і в грудні. У великих супермаркетах зараз фіксують зміни цінників одразу на три продукти, які набули популярності у покупців.

За даними сайту Мінфін, у перші дні грудня подешевшав цукор. Місяцем раніше кілограм продукту коштував 34,41 грн, а в грудні ціна знизилася до 34,27. Зазначимо, що раніше різкий стрибок вартості товару стався у вересні. Тоді ціна зросла більш, як три гривні — до 34,60 грн.

З листопада по грудень впали ціни на домашнє сало. Раніше його продавали 191,67 грн/кг, а на перші дні грудня вартість продукту становила 189 гривень за кілограм. Значно подешевшало і солоне сало. Минулого місяця його середня вартість становила у супермаркетах 258,32 грн/кг, а зараз кілограм продають по 242,65.

Також в Україні продовжують дешевшати курячі яйця. Середня вартість десятка впала за місяць із 75,65 до 74,15 гривні.

Нагадаємо, що у грудні очікується зростання цін одразу на п’ять популярних продуктів, а також деякі овочі.