В магазинах подешевели три популярных продукта: названы новые цены

Больше всего изменились цены на сало

После ноябрьского падения цен на большое количество продуктов в Украине, стоимость некоторых из них продолжила меняться и в декабре. В крупных супермаркетах сейчас фиксируется изменения ценников сразу на три продукта, которые пользуются популярностью среди покупателей.

По данным сайта Минфин, в первые дни декабря подешевел сахар. Месяцем ранее килограмм продукта стоил 34,41 грн, а в декабре цена снизилась до 34,27. Отметим, что резкий скачок стоимости на продукт произошел в сентябре. Тогда цена поднялась более, чем на три гривны — до 34,60.

С ноября до декабря снизились цены на домашнее сало. Ранее его продавали 191,67 грн/кг, а в первые дни декабря стоимость продукта составила 189 гривен за килограмм. Значительно подешевело и соленое сало. В прошлом месяце его средняя стоимость составляла в супермаркетах 258,32 грн/кг, а сейчас килограмм продают по 242,65.

Также в Украине продолжают дешеветь куриные яйца. Средняя стоимость десятка упала за месяц с 75,65 до 74,15 гривны.

Напомним, что в декабре ожидается рост цен сразу на пять популярных продуктов, а также некоторые овощи.