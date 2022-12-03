В Украине несколько продуктов с новогоднего стола подорожают: что купить раньше, чтобы не платить больше

Некоторые товары лучше купить раньше, ведь ближе к новогодним праздникам они вырастут в цене

В Украине к Новому году некоторые категории продуктов питания будут продолжать дорожать, а такие, как сало или куриные яйца, могут стать дешевле.

Как пишет издание agrotrend, такие популярные среди украинцев продукты, как молоко, мясо, хлеб и овощи до конца декабря точно подорожают, так что новогодние блюда из этих товаров будут почти "золотыми". Так, уже через несколько недель цена на эти товары увеличится:

мясо — на 7-10%,

молочка — на 10-15%,

хлебные изделия и подсолнечное масло — на 10%,

овощи борщового набора – на 15-20%.

Специалисты Государственной службы статистики сообщают, что только за первый месяц осени потребительская инфляция в Украине увеличилась до 24,6 процента, ведь за последний год цены на некоторые товары рекордно выросли.

Что касается мяса, то оно подорожало из-за сокращения поголовья, уничтожения ферм, в частности, на востоке Украины. Также значительная часть мощностей находится на оккупированных территориях и зонах боевых действий.

Растут цены на хлебобулочные изделия, в частности, дорожает хлеб примерно до 10 процентов ежемесячно.

Относительно овощей стоимость хранения этой продукции будет расти с учетом цен на энергоносители, поэтому это повлияет и на стоимость продуктов. Также будет ощущаться влияние подорожания горючего и, соответственно, логистики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских супермаркетах и на рынках ценники на картофель удивили украинцев очередным увеличением на них цифр. В то же время цены на сало стали ниже.